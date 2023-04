Mercadona vai criar 650 empregos com dez novas lojas este ano

Leia Também Vendas da Mercadona em Portugal subiram 77% para 737 milhões de euros

A Mercadona vai abrir a primeira das dez lojas previstas para este ano em maio, em Marco de Canaveses, no distrito do Porto, ao abrigo de um plano de expansão que prevê a criação de aproximadamente 650 empregos "estáveis e de qualidade, com contratos sem termo desde o primeiro dia".Depois da abertura em Marco de Canaveses, seguir-se-á Braga, Lousada, Gondomar, Seixal (Corroios), Sintra (Mercês e Massamá), Torres Vedras, Vila Franca de Xira (Alverca) e Figueira da Foz, revelou a cadeia de supermercados espanhola, num comunicado, enviado esta terça-feira às redações.Prestes a completar quatro anos desde a primeira abertura em Portugal, a Mercadona duplicou o investimento em 2023 para os 280 milhões de euros, verba que, além de incluir as dez novas lojas, se destina essencialmente ao bloco logístico que está a construir em Almeirim, no distrito de Santarém, e que será o maior da Península Ibérica.A Mercadona abriu o primeiro supermercado em Portugal em julho de 2019. Além das atuais 39 lojas conta com um bloco logístico na Póvoa do Varzim, onde já investiu 84,5 milhões de euros, empregando 3.500 colaboradores.Com a abertura de 10 lojas no ano passado, a empresa atingiu um volume de vendas de 737 milhões de euros e contribuiu com 93 milhões de euros em impostos através da empresa portuguesa Irmãdona Supermercados, sediada em Vila Nova de Gaia.