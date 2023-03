Vendas da Mercadona em Portugal subiram 77% para 737 milhões de euros

Apesar do "ano muito difícil", a Mercadona viu a sua faturação aumentar 77,59% de 415 milhões de euros para 737 milhões de euros em 2022 em Portugal, onde a operação, iniciada há três anos, ainda não é rentável. O anúncio foi feito pelo presidente da Mercadona, Juan Roig, durante a conferência de imprensa de apresentação dos resultados, esta terça-feira, realizada em Valência, com transmissão direta online.



Embora a operação em Portugal, a única da Mercadona fora de Espanha, tenha gerado prejuízos de "mais de 50 milhões de euros" - que comparam com 65 milhões de euros no ano passado - Juan Roig deixou claro que está "muito contente" com os resultados obtidos em Portugal e que espera alcançar a rentabilidade a médio prazo.





"Já fizémos o mais difícil, investimos muito tempo e muito trabalho", pelo que, "em 2024, esperamos chegar ou pelo menos ficar próximo do equilíbrio [financeiro]", afirmou.Não obstante, a Mercadona prevê duplicar o investimento de 140 milhões para 280 milhões de euros este ano em Portugal, com a grande fatia a ser canalizada para o bloco logístico que está a ser construído em Almeirim, em Santarém, que será o maior da retalhista em toda a Península Ibérica, com inauguração prevista para 2024. Já aberturas de lojas serão dez, tantas como no ano passado, adiantou, apontando que a expansão vai ser feita agora no centro do país, antes de seguir, dentro de dois anos, rumol a sul.A Mercadona conta atualmente com 39 lojas em Portugal (+ 10 do que em 2022) e 3.500 colaboradores (+1.000 do que em 2022).As vendas da Mercadona em Portugal representaram 2,37% do total da faturação da Mercadona em 2022 que subiram 11% para 31.041 milhões de euros.(Em atualização)