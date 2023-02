Mercadona vai criar o maior bloco logístico da Península Ibérica em Almeirim

A Mercadona deu, esta sexta-feira, oficialmente início à construção do seu novo bloco logístico em Almeirim, em Santarém, que será o maior da cadeia espanhola de supermercados em toda a Península Ibérica.



Fruto de um investimento de 225 milhões de euros, a infraestrutura, a segunda do tipo em Portugal a seguir à da Póvoa do Varzim, deve estar operacional e gerar 500 postos de trabalho até ao final do próximo ano.



Nesta fase do arranque da obra estão envolvidos 25 fornecedores portugueses que, segundo a Mercadona, empregam mais de 180 pessoas durante a fase de construção, grande parte do distrito de Santarém.



O bloco logístico, que está a nascer num terreno com uma área total de 440 mil metros quadrados, adquirido pela própria empresa, vai dispor de um armazém de frio e um destinado a secos, e edifícios destinados a serviços gerais e escritórios.



O lançamento oficial da "primeira pedra" foi assinalado com uma visita ao terreno do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, para quem este tipo de investimento se afigura "importante" para "descentralizar o crescimento da economia do país".



"Temos o crescimento muito centralizado na faixa litoral do país", afirmou António Costa Silva, destacando não só a localização do investimento, mas também o setor a que se destina. "A logística é fundamental, mas a gente só se lembra quando ela falta".



A infraestrutura de Almeirim vai também apostar na sustentabilidade, com os cerca de 15.000 painéis solares que vão ser instalados (fruto de um investimento de 6,5 milhões de euros) a garantirem 25% da energia que precisa para funcionar, estimada em 9GWh por ano.



A Mercadona abriu o primeiro supermercado em Portugal em julho de 2019. Além de 39 lojas conta com um bloco logístico na Póvoa do Varzim, onde já investiu 84,5 milhões de euros, empregando mais de 3.000 colaboradores.



Este ano estão previstas mais uma dezena de aberturas designadamente no distrito de Lisboa, Porto e Braga.