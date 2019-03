O líder da Sonae, que vai em breve passar a pasta de CEO para a sua irmã Cláudia, destaca a internacionalização e diversificação do grupo, "com novos modelos e áreas de negócio e novas parcerias".

"É um momento especial, quase que vim de gravata", começou por dizer Paulo Azevedo, esta quinta-feira, na apresentação de contas da Sonae. Afinal, é a última vez que o faz enquanto CEO do grupo, com a passagem em breve da presidência executiva para a sua irmã Cláudia, que o está a ouvir, na plateia.

No arranque da sessão, Paulo Azevedo enfatizou o processo de internacionalização do grupo, com as vendas internacionais agregadas em 2018 a quase duplicar para 1,052 mil milhões de euros.

Um reforço da internacionalização que o ainda co-CEO classificou como "o mais difícil". Porquê? "Não somos um ‘player’ financeiro, não alcançamos objetivos trocando de cavalo", afirmou, destacando a aposta do grupo no reforço da internacionalização e diversificação do grupo, "com novos modelos e áreas de negócio e novas parcerias".