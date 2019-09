Portuguesa Parfois chega às 1.000 lojas com nova abertura em Paris

Manuela Medeiros tinha 42 anos quando abriu a sua primeira loja, em 1994, na Rua de Santa Catarina, no Porto. Passados 25 anos, a mais internacional das marcas portuguesas de moda e acessórios escolheu Paris para abrir a sua loja número mil, situada no n.º 86 da Rue de Rivoli, perto do Louvre e do rio Sena.

Especializada em acessórios como lenços, chapéus, bijutaria, malas e carteiras, a marca tem mais de 80% das suas lojas fora de Portugal, espalhadas por seis dezenas e meia de países.

Depois de ter fechado o último exercício com vendas de 350 milhões de euros, a Parfois estima crescer 20% este ano, contando abrir mais 400 lojas até ao final do próximo ano, quando prevê atingir 400 milhões de euros de faturação.

O Equador, Costa Rica, Cazaquistão, Vietname e Palestina são algumas das novas apostas do grupo sediado em Rio Tinto, Gondomar, que emprega mais de 3.100 pessoas (sem contar com as lojas franchisadas), das quais 1.200 em Portugal.

Entretanto, face ao contínuo crescimento da Parfois, o grupo decidiu deslocalizar o seu centro operacional de Gondomar para Canelas, Vila Nova de Gaia, operação que está em curso, com a construção de um "open space" de sete mil metros quadrados, mais do que duplicando o espaço atual.





Desde 25 de março passado que o grupo de Manuela Medeiros tem um novo líder executivo. O espanhol José María Folache, o anterior CEO do grupo de joalharia e acessórios Tous, substituiu no cargo António Pires de Lima (antigo ministro da Economia).