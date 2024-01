Siemens Portugal exporta 200 carregadores de veículos elétricos para a Turquia

Leia Também Siemens fornece 175 carregadores elétricos made in Portugal para autoestradas em França

Leia Também Galp quer aumentar rede de carregamento em 150%

A Siemens anunciou esta terça-feira que vai exportar carregadores de veículos elétricos "made in" Portugal para a Turquia. A empresa diz ter recebido "uma das maiores encomendas de carregadores rápidos para veículos elétricos por parte da Astor Enerji, uma fabricante de transformadores e produtos para quadros elétricos, que planeia construir estações de carregamento em toda a Turquia. Esta empresa pretendeDesde 2020, a fábrica da Siemens em Corroios jápara países como a Alemanha, França, Itália, Suécia, Espanha, Holanda, Hungria, Roménia, Suíça, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Vietname, Israel, Índia, Brasil, Chile e Colômbia, entre outros."O conhecimento combinado da Astor Enerji e da Siemens é um fator importante na rápida implementação do projeto", disse Markus Mildner, CEO da eMobility da Siemens Smart Infrastructure, em comunicado, sublinhando o "contributo para a expansão da infraestrutura de carregamento de veículos elétricos na Turquia".Os 200 carregadores rápidos que fazem parte da encomenda foram produzidos em Portugal, na fábrica que a Siemens tem em Corroios. Além dos carregadores, a Siemens irá também, entre os quais software de "back-end" para configurar o controlo e a monitorização dos carregadores, garantindo uma operação otimizada."O software permitirá à Astor Enerji utilizar aplicações na nuvem para o sistema de gestão do carregamento, com módulos de pagamento, opções de adesão e preços de energia. Com este software, e através da nuvem, estas estações serão monitorizadas e controladas remotamente", explica a Siemens, dando como exemplo que ", o que permite minimizar fatores como tempo e custos relacionados com o envio de equipas de manutenção para o terreno".Por seu lado, Feridun Geçgel, presidente do Conselho de Administração da Astor Energi, afirmou: "Espera-se que o número de veículos elétricos no país atinja os 2,5 milhões em 10 anos. Juntamente com a transição para veículos elétricos, a criação de infraestruturas é de enorme importância. Com a nossa marca - AstorCharge -, demos um passo importante para melhorar a infraestrutura das estações de carregamento de veículos elétricos na Turquia, especialmente no que se refere à instalação de estações de carregamento de corrente contínua, ou seja, de carregamento rápido".Segundo o responsável, a cooperação com a Siemens oferecerá aos proprietários de veículos elétricosAlém disso, o presente acordo contribuirá para os objetivos da Turquia em matéria de eficiência energética.De acordo com as projeções atuais,, altura em que se espera que até dois milhões de carros elétricos estejam a circular no país.Os carregadores exportados pela Siemens (com uma potência nominal de até 300 kW) reduzem os tempos de carregamento para até 15 minutos e permitem carregar até três veículos em paralelo.