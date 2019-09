NorteShopping abre "The CookBook", cinemas vão para a cobertura

Chama-se "The CookBook" a nova zona de restauração do NorteShopping, que corporiza a conclusão da primeira fase de expansão do centro comercial, cuja investimento global ronda os 77 milhões de euros e irá dotar o "shopping" com mais 14 mil metros quadrados de área bruta locável.

"Inspirado nos mercados tradicionais", o novo "food hall" oferece mais de 20 novos conceitos gastronómicos, tendo sido criada "uma nova área que dá acesso a um terraço livre, e uma outra zona ajardinada", destaca a Sonae Sierra, em comunicado.

Marcam presença no "The CookBook" novidades gastronómicas como o Da Terra, Forno do Leitão do Zé, RT Focaccias by Reitoria, O Maldito, Zenith - Brunch & Cocktails, Confeitaria Moura, Cremosi ou o Chutnify, que deverá abrir até ao final deste mês, entre outros.

Aqui também abriram conceitos como o Pura, Bowls, Noodle By RO, Oh my Dog, Steak and Beer House e Lao Bao.

Já na nova zona de transição para o terraço estão instalados o Crave e o Tomatino, que surgem ao lado de restaurantes que já estavam no Norteshopping, como o McDonald’s, o Frango da Guia e A Cascata.

"Os novos conceitos de ‘food halls’ refletem a importância de anteciparmos tendências e darmos resposta às mudanças nos hábitos de consumo, num setor exigente onde se impõe maior diferenciação e qualidade superior. Estamos certos que o ‘The CookBook’ do NorteShopping vai reforçar a nossa oferta de referência com uma experiência gastronómica e de lazer única, servindo cada vez melhor os nossos visitantes e lojistas", enfatiza Jorge Morgadinho, diretor de Serviços de Desenvolvimento da Sonae Sierra.





Quase metade da área de expansão do NorteShopping destina-se à relocalização da Primark, que se vai manter no piso 0, numa nova zona, a inaugurar ainda este ano, para onde serão deslocalizadas algumas lojas do grupo Inditex, como a Bershka, a Stradivarius e a Pull & Bear. Já as atuais lojas da Zara e da Sport Zone irão ficar maiores.