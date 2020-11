Shoppings da Sonae põem Pai Natal em teletrabalho

Com os constrangimentos criados pela pandemia, determinando um distanciamento social que impede os estabelecimentos comerciais, nomeadamente os shoppings, de terem o Pai Natal em carne e osso a conviver com a criançada, há que oferecer alternativas.

E eis que o Pai Natal dos centros comerciais do universo Sonae Sierra, como o Colombo ou o Norteshopping, foi colocado em teletrabalho.

Leia Também NorteShopping investe oito milhões numa Galleria de luxo e cria mais 120 empregos

"Até dia 24 de dezembro, o Pai Natal vai estar na sua casa na Lapónia a ouvir os desejos natalícios das crianças à distância de uma videochamada", anuncia a empresa, em comunicado.

Leia Também Sonae aumenta vendas no semestre mas não escapa aos prejuízos

Para marcarem a sua visita ao Pai Natal, os visitantes devem aceder ao site de cada um dos shoppings da Sonae e agendar a videochamada. "Após ser reservada a visita, estes vão receber um código e uma senha para entrarem diretamente na videochamada", explica a mesma empresa

Durante a semana o Pai Natal destes shoppings "vai estar disponível para as visitas ao final da tarde", sendo que "aos sábados, domingos e feriados o horário é mais alargado", remetendo os detalhes do horário para o site do centro comercial.

Leia Também Lojistas acenam com parecer jurídico sobre rendas variáveis nos shoppings

O ArrábidaShopping e o GaiaShopping, que também pertencem à Sonae Sierra e têm este iniciativa em curso, chegaram a ser colocados à venda em 2018, mas não terão surgido investidores interessados em pagar os 250 milhões de euros pedidos pelos dois empreendimentos.