NorteShopping investe oito milhões numa Galleria de luxo

O maior centro comercial do Norte comemora hoje o seu 22.º aniversário com a abertura de um novo espaço, onde estão duas dezenas de marcas “premium”, e que assinala a conclusão da expansão do “shopping”, num investimento que totalizou 77 milhões de euros e criou mais 800 empregos.

