Sonae abre Dr. Well’s à Unilabs

A multinacional suíça Unilabs, que detém mais de mil unidades de atendimento e emprega cerca de 3.500 pessoas em Portugal, mercado onde faturou cerca de 150 milhões de euros no ano passado, acaba de firmar o aumento da sua oferta no país através de uma parceria com as clínicas Dr. Well’s, que passam a disponibilizar um conjunto de exames, como análises clínicas, eletrocardiogramas, testes pré-natal não invasivos e anatomia patológica.

O projeto arranca esta quarta-feira, 18 de novembro, em três clínicas Dr. Well’s, em Lisboa, Oeiras e São João da Madeira, devendo alargar progressivamente o serviço a outras clínicas da rede.

"Este mês fica assim disponível o novo serviço nas clínicas da Av. 5 de outubro (em Lisboa), do Oeiras Parque e do 8.º Avenida (São João da Madeira), com colheitas de sangue e exames realizados de segunda a sexta-feira entre as 8h e as 11h e entrega dos resultados durante o horário de funcionamento da clínica", revelam a Unilabs e a Dr. Well’s, em comunicado.

"O objetivo desta parceria é aumentar a conveniência dos nossos pacientes, com um serviço complementar, em localizações convenientes e horários alargados", explica Tiago Gonçalves, diretor-geral da Dr. Well’s, rede de clínicas de medicina dentária, estética e capilar da Sonae MC.

"Acreditamos que o caminho que a Dr. Well’s tem feito de crescimento geográfico permitirá que esta parceria cresça, oferecendo a mais portugueses o maior número de serviços de saúde, no mesmo local", afirma, por seu lado, Luís Menezes, CEO da Unilabs Portugal.