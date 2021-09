Sonae compra produtora britânica de produtos vegan por 75 milhões

Leia Também Último trimestre inverte prejuízos da Sonae e "salva" resultados

A Sonae reforçou a sua posição no mercado de produtos saudáveis, com a aquisição da empresa que detém a marca Gosh por 64 milhões de libras (cerca de 75 milhões de euros), anunciou a empresa liderada por Cláudia Azevedo.Em comunicado, o grupo Sonae indica que a compra de 95,4% da Claybell Limited foi feita através da subsidiária Sonae Food4Future. A Claybell Limited detém a totalidade da Gosh Food, que, sob a marca Gosh, produz e comercializa produtos alimentares de origem vegetal. "A empresa oferece uma gama de produtos 'clean label' e sem alergénios através dos principais retalhistas e operadores de 'food service' do Reino Unido", explica a Sonae em comunicado, acrescentando que a empresa distribui estes produtos quer através da sua marca Gosh, quer através de marcas próprias dos distribuidores.A sociedade britânica agora adquirida revistou um volume de negócios (incluindo o impacto com a covid-19) de 22 milhões de libras (cerca de 26 milhões de euros) no exercício fiscal terminal em maio deste ano.A Gosh vai continuar a ser gerida pela atual equipa, que ficará com uma posição de 4,6% do capital.A Sonae realça, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) , que esta aquisição "está em linha com a estratégia de gestão ativa de portefólio da Sonae focada em empresas inovadoras em setores em crescimento", que estão ligados ao seu negócio principal.Esta operação leva a Sonae a investir "na atrativa indústria de alimentação natural de base vegetal".(notícia atualizada às 18h58 com mais informações que constam no comunicado)