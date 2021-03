Lucros da Sonae descem 57% em 2020

A Sonae fechou o ano de 2020 com lucros de 71 milhões de euros, uma quebra de 57,2% face ao resultado líquido de 166 milhões de euros registado no ano anterior.





O último trimestre do ano, marcado pelo alívio das restrições no país, permitiu à empresa terminar o ano com um resultado positivo, já que nos primeiros nove meses a Sonae acumulava prejuízos de mais de 20 milhões de euros. De outubro a dezembro, os lucros foram de 75 milhões de euros, uma quebra de 3,4% face aos 78 milhões dos últimos três meses de 2019. Nesse período, "e apesar das várias restrições implementadas pelas autoridades nacionais", o volume de negócios consolidado da Sonae aumentou 6,6% para 1,9 mil milhões euros", sublinha a empresa.





Em comunicado, a retalhista liderada por Cláudia Azevedo sublinha que o resultado líquido de 2020 foi "fortemente penalizado por impactos relacionados com a pandemia", tanto a nível operacional como ao nível da reavaliação de ativos.





Apesar do contexto adverso, a dona dos supermercados Continente viu o volume de negócios crescer 6,1% no ano passado para 6.827 milhões de euros, um valor recorde, e o EBITDA recuar 1,3% para 593 milhões de euros.





No comunicado enviado à CMVM, a Sonae explica que esta melhoria se deveu sobretudo ao contributo positivo da Sonae MC e da Worten, que mais do que compensou a evolução da Sonae Sierra e Sonae Fashion.





"O crescimento em 2020 foi fortemente impulsionado pelas vendas online, sendo que os principais negócios de retalho atingiram quotas de mercado online bastante acima das suas quotas de mercado já de liderança no offline", refere o comunicado, acrescentando que o total das receitas agregadas de e-commerce dos negócios da Sonae mais do que duplicou em 2020, atingindo cerca de 480 milhões de euros.



(Notícia em atualização)