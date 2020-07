Sonae MC fecha parceria com o maior projeto nacional de aquacultura

A Sonae MC fechou uma parceria com a empresa portuguesa Rota Grega, que detém o maior projeto nacional de aquacultura. Em comunicado enviado às redações, a dona dos hipermercados Continente refere que graças a este acordo, serão vendidas nas lojas mais de 900 toneladas de dourada do Algarve.





O projeto da Rota Grega prevê um investimento de 25 milhões de euros até 2022. Situa-se em mar aberto, junto à ilha da Armona, em Olhão, e destina-se "principalmente ao abastecimento das lojas da Sonae MC".





Ao Negócios, a Sonae MC esclarece que nesta parceria, a dona do Continente "assume a responsabilidade pela promoção e divulgação da espécie ao longo do ano, assim como toda a componente logística e distribuição do pescado por todo o país no mais curto espaço de tempo, e também toda a componente de desenvolvimento técnico, científico e de inovação patrocinada pelo Clube de Produtores Continente. Já a Rota Grega "encarrega-se da componente produtiva e a respetiva captura do pescado".





Citado na nota enviada à imprensa, Nuno Vital, Diretor Comercial de Peixaria da Sonae MC, explica que a empresa tem como objetivo "aumentar as vendas totais de pescado nacional em mais de 20% no primeiro ano do projeto, atingindo uma participação superior a 40% do total das vendas de pescado fresco".





Graças à parceria, o Continente vai "duplicar a oferta atual de dourada portuguesa em todo o mercado". Para os próximos anos está previsto o alargamento do projeto a outras espécies, como o robalo, o pargo e o sargo.





A Sonae MC refere ainda que, apesar de Portugal estar entre os principais países consumidores de peixe, o mercado nacional é autossuficiente em apenas 33% do que consome. Cerca de 93% das compras de aquacultura são importadas.