Sonae MC sobe vendas anuais em 11,5% para 5.978 milhões à boleia da inflação

A Sonae MC fechou o ano passado com vendas no valor de 5.978 milhões de euros, mais 11,5% do que em 2021, informou esta quarta-feira a dona do Modelo Continente em comunicado à CMVM.Em termos comparáveis ("like-for-like"), a faturação cresceu 9,6%.O segmento de novos negócios de crescimento, que inclui a rede de parafarmácias Wells e os restaurantes Cozinha Continente, foi o que mais aumentou as vendas, com uma subida de 19%. Contudo, este segmento representa apenas 1.053 milhões de euros da faturação.Nos hipermercados o crescimento das receitas cifrou-se em 8,3%, para 1.950 milhões de euros, enquanto nos supermercados as vendas ascenderam a 2.976 milhões, mais 11,2% do que em 2021.A empresa sublinha que o contexto de aumento das despesas das famílias com energia, alimentos e financiamento levou a uma quebra no volume de vendas, mas a "elevada inflação alimentar" - 13% no conjunto de 2022 - possibilitaram a expansão de vendas. Dito de outra forma, a Sonae MC vendeu menos mas mais caro.No ano passado, a empresa liderada por Luís Moutinho abriu 65 novas lojas próprias, contando agora com 1.401 lojas, incluindo franquias, em Portugal e Espanha."Em relação a 2023, a expectativa de que a inflação se mantenha em níveis elevados (embora em desaceleração), indica que os desafios operacionais ainda não terminaram", indica o CEO da empresa, citado no comunicado.