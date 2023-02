Sciaena e Zero apresentam queixa sobre reporte anual da Sonae sobre uso de plástico

Leia Também Da primeira Aristocrazy à Lego. Sonae Sierra fechou 193 contratos de novas lojas em 2022

A Sciaena e a ZERO apresentaram esta quarta-feira uma queixa à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários sobre o incumprimento por parte do grupo Sonae dos deveres de reporte sobre o uso de plástico nas suas diferentes áreas de negócio.Em comunicado conjunto, a Sciaena, Organização Não Governamental (ONG) que visa promover um ambiente marinho saudável, e a associação ambientalista Zero, em parceria com a ClientEarth (instituição de caridade de direito ambiental) pedem à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que atue enquanto entidade reguladora da área financeira e solicite a regularização da situação.As organizações explicam que apesar de no seu relatório integrado anual de 2021, o grupo Sonae refira fortes preocupações com os impactos da poluição por plástico no ambiente, não é apresentada uma explicação clara sobre como os plásticos são usados no seu modelo de negócio."Estão omissos os impactos que esta utilização tem no ambiente, falta uma descrição dos riscos que o uso intensivo de plástico coloca para o seu negócio e para os investidores e não são explicadas de forma clara as políticas do grupo sobre o plástico, incluindo como estas ações permitem reduzir os seus impactos no ambiente", referem.As organizações querem que a CMVM solicite a regularização da situação junto da Sonae "de forma a que os investidores, os consumidores e a sociedade em geral possam ter acesso a informação clara e pormenorizada sobre o uso, os impactos e as medidas pensadas e implementadas para os reduzir".Na nota, as organizações lembram que o Decreto-lei n.º 89/2017, publicado em julho de 2017, "veio transpor a Diretiva Europeia relativa à divulgação de informações não financeiras que requer que as empresas divulguem informação sobre a sustentabilidade do seu negócio, nomeadamente reportando o seu impacto no meio ambiente, os riscos que estes impactos acarretam no seu modelo de negócio e as estratégias de mitigação destes impactos que as empresas pretendem implementar".De acordo com os signatários da queixa, a forte presença do plástico no modelo de negócio do grupo Sonae é transversal a diversas empresas sob a sua gestão."Entre estas empresas encontram-se o Continente, assim como as suas marcas de moda (MO e Salsa), e de venda de bens eletrónicos (Worten), que representam conjuntamente 98% das receitas do grupo", indicam.No entendimento das organizações, o relatório da Sonae falha em reconhecer e explicitar a contribuição do grupo para os impactos da poluição por plásticos no ambiente, referindo apenas "dados quantitativos sobre produtos de marca própria, ignorando por completo a pegada plástica de outras marcas comercializadas".O grupo realça também, segundo as organizações, no relatório "dúvidas face à eficácia das políticas de reciclagem em Portugal".No entanto, segundo as signatárias, as estratégias de combate ao plástico da Sonae "centram-se ainda essencialmente na reciclabilidade e utilização de conteúdo reciclado nos seus produtos, não referindo, no entanto, como é que estas medidas irão contribuir para a mitigação do problema à luz da baixa probabilidade de estes resíduos estarem efetivamente a ser reciclados".