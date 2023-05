Symington e Anselmo Mendes anunciam nova "joint-venture" para produção de vinho verde

A Symington Family Estates anunciou uma nova "joint venture" com a Anselmo Mendes para a comercialização dos vinhos da Casa de Rodas e da marca Contacto."Na sequência da aquisição por parte da Symington Family Estates da propriedade da Casa de Rodas, a sub-região de vinho verde DOC de Monção e Melgaço, no final do ano passado, as famílias Mendes e Symington decidiram criar uma nova empresa em partes iguais, com o objetivo de comercializar os vinhos que serão produzidos nesta propriedade", informa a empresa, num comunicado enviado à imprensa.

O projeto incluirá também "a aquisição da marca Contacto", detalha a Symington, acrescentando que trata-se de "uma marca de excelência produzida inteiramente com a casta Alvarinho"."Esta parceria da minha família com a família Symington deixa-me duplamente satisfeito, pois juntos iremos criar valor acrescentado nas nossas marcas e contribuir para o maior reconhecimento dos vinhos Monção-Melgaço", diz Anselmo Mendes, na nota em causa.A Symington realçou ainda "o enorme potencial de produção de Portugal" ainda por explorar, garantindo que a empresa está determinada a estar na primeira linha da consolidação desta reputação, "particularmente nos mercados de exportação onde muitas marcas de vinho portuguesas estão sub-representadas".