O maior dono de quintas do Douro compra a mais antiga vinha comercial do Reino Unido

De ascendência escocesa, inglesa e portuguesa, desde 1882 que a família Symington produz vinho do Porto e DOC Douro, sendo o maior proprietário de quintas da região – tem 26, num total de 2.420 hectares, dos quais 1.114 de vinha.

Detentor de casas de Porto como a Graham’s, Cockburn’s, Dow’s e Warre’s, e vários projetos no Douro (Quinta do Vesúvio, Quinta do Ataíde, Altano, Prats & Symington – Chryseia), a Symington Family Estates acaba de debutar na internacionalização, tendo adquirido a Hambledon Vineyard, que é um dos principais produtores de espumante inglês e a mais antiga vinha comercial do Reino Unido.





"É a primeira aquisição por parte de um produtor português de uma empresa de vinho espumante inglês e representa também o primeiro projeto de produção de vinho da família Symington fora de Portugal", afirma o grupo, com sede em Vila Nova de Gaia, em comunicado.





A Symington adquiriu a Hambledon Vineyard a meias com a Berry Bros. & Rudd, outra família multigeracional do setor do vinho, tendo a oferta pública de aquisição reunido "a aceitação por parte de 90% dos acionistas do produtor inglês", pelo que os parceiros podem agora avançar com a aquisição de 100% da Hambledon.

"Esta é uma parceria 50%/50% que reúne duas empresas seculares do mundo do vinho, a Symington Family Estates e a Berry Bros. & Rudd, o mais antigo comerciante e distribuidor de vinhos e espirituosos do Reino Unido que celebra este ano o 325.º aniversário", realça o grupo português, que, tal como a sua sócio, também é detentora de alvará de fornecimento (Royal Warrant) à Casa Real do Reino Unido.

Uma aquisição conjunta que "reflete a crescente confiança na dinâmica categoria dos vinhos espumantes ingleses e no seu potencial futuro", sublinha a Symington.





Conta o grupo presidido por Johnny Symington que a Hambledon "foi a primeira vinha comercial plantada em Inglaterra, em 1952 (com ajuda da Pol Roger, celebrada casa de Champagne), e a propriedade, localizada no extremo sul de Inglaterra no condado de Hampshire, tem atualmente 80 hectares de vinha cultivados em solos calcários, idênticos aos da Grand Cru Côtes des Blancs da região de Champagne no norte de França".

Trata-se de "um dos poucos produtores de vinho espumante do Reino Unido com capacidade para produzir acima de 500 mil garrafas por ano de espumantes a partir de produção própria na propriedade — em solos 100% calcários", realça.

Sobre a primeira aquisição internacional da Symington, Johnny diz que "teria de ser algo muito especial" que levasse o grupo "a produzir vinho noutro país, depois de cinco gerações em Portugal na produção de vinhos do Porto e outros vinhos".

"Após uma cuidada análise da categoria dos espumantes ingleses, estamos empolgados por avançar com a compra de um dos principais produtores, em parceria com a Berry Bros. & Rudd", enfatiza o presidente da Symington Family Estates.





Johnny Symington garante que "A qualidade dos vinhos é absolutamente notável e espelha o fantástico ‘terroir’ da Hambledon, com as castas clássicas de Champagne (Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay) cultivadas exclusivamente em solos calcários".

A propriedade, localizada no sul de Inglaterra perto do Canal da Mancha, "beneficia também de um microclima extremamente favorável", daí acreditar que "temos aqui vinhos espumantes de classe mundial que desempenharão um papel proeminente na afirmação global do espumante inglês como um vinho mundialmente reconhecido".

Por sua vez, a presidente da Berry Bros & Rudd celebra efusivamente esta operação: "Estamos encantados por poder confirmar esta entusiasmante parceria com a Symington Family Estates. Partilhamos um compromisso com a viticultura e a produção de vinho sustentáveis e acreditamos que esta empresa, que foi o primeiro produtor comercial inglês da era moderna, possui os alicerces e o potencial para liderar a categoria do vinho espumante inglês", afiança Lizzy Rudd.

"Somos duas empresas familiares que trabalham juntas há muitos anos e temos uma longa amizade. Partilhamos os mesmos valores e a mesma filosofia e estamos muito empolgados por esta parceria que irá trazer estabilidade e crescimento a este negócio num enquadramento muito positivo para os vinhos espumantes ingleses", remata a líder da Berry Bros & Rudd.