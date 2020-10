Yakuza de Olivier instala-se no Monumental do Porto

Depois do KOB e do Guilty, no ano passado, o chef Olivier da Costa inaugura na próxima quinta-feira, 15 de outubro, o seu terceiro restaurante no Porto, o quarto no país da sua marca Yakuza, o nome da máfia japonesa.

O Yakuza Porto está instalado no Maison Albar Hotels - Le Monumental Palace, um cinco estrelas situado em plena Avenida dos Aliados, que é detido pelo grupo francês Paris Inn e foi inaugurado em janeiro do ano passado.

"Há muito tempo que queríamos abrir um Yakuza no Porto. Quando o grupo Maison Albar nos apresentou o Monumental Palace, ficamos logo apaixonados pelo espaço, que fica numa localização fantástica", contou Joel Pires, diretor de marketing do grupo Olivier Restaurantes, em declarações ao Negócios.

O Yakuza Porto irá ocupar preferencialmente o espaço térreo do restaurante do Monumental Palace, que "tem 120 metros quadrados e capacidade para 35 lugares sentados", em tempos de pandemia.

"Sempre que necessário", o Yakuza poderá alargar-se ao piso superior, onde tem disponíveis "mais 15 lugares sentados", adiantou o mesmo gestor.

Para já, além de "assumir os atuais 10 profissionais" que trabalhavam no restaurante do Monumental Palace, o Yakuza Porto irá "criar mais oito postos de trabalho".

O menu é idêntico ao que é servido nos outros restaurantes com este conceito, desde o sashimi de toro aos gunkans da casa, passando pelos pratos preparados na robata, uma grelha japonesa.

O grupo de Olivier da Costa, que garante ter fechado o ano de 2019 com uma faturação de cerca de 22 milhões de euros, tem agora, com a nova abertura no Porto, 15 restaurantes em operação, com as marcas Guilty (três), Yakuza( quatro), KOB (dois), Seen (três - em Lisboa, São Paulo e Banguecoque), Savage (em Lisboa e São Paulo) e um clássico beach bar na Costa da Caparica.

Recorde-se que o Le Monumental Palace resultou de um projeto desenvolvido pelo empresário Mário Ferreira, que investiu neste empreendimento cerca de 28 milhões de euros e o viria a vender ao grupo Paris Inn por 38 milhões.