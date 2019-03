Nessas incompatibilidades a ASF realça, por exemplo, o impedimento de os administradores serem titulares

de órgãos de soberania, das regiões autónomas ou das autarquias locais, ou exercer qualquer outra função pública, atividade profissional ou prestação de serviços, salvo o exercício de funções docentes ou de investigação, desde que não remuneradas e previamente comunicadas ao conselho de administração e à comissão de ética.



Para a ASF esta norma até pode ser inconstitucional. "Na verdade esta disposição impede determinados

trabalhadores da ASF, por exemplo, de ser eleitos para as assembleias de freguesia e freguesia,

ou assembleias municipal (e até em Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia) cargos que pressupõem, em muitos casos, a acumulação com outras atividades profissionais".



A ASF diz ainda ser excessiva "a incompatibilidade prevista no artigo 40.º-B da Lei Orgânica do Banco

de Portugal para o qual a disposição sub judice remete, relativamente a produtos de investimento com base em seguros (PRIIPs). Recorde-se que um simples seguro de vida com participação nos resultados é qualificado como produtos de investimento com base em seguros".



Ainda no que às alterações propostas para si própria diz respeito, a ASF contesta ainda as alterações propostas à sua missão, e também ao facto de se estabelecer "um novo paradigma de relacionamento da ASF com os

consumidores e com os supervisionados que deve ser merecedor de avaliação de impacto". Prevê-se que a ASF funcione como mediadora de conflitos, "o que não só pode conflituar com a prossecução das atribuições em matéria de supervisão, como ter um impacto insustentável na atividade da ASF, atendendo à multiplicidade de conflitos que podem emergir".



Acresce o facto de se estender a possibilidade de análise e resposta às reclamações mesmo quando estas estão já em tribunal. "Entende-se que não é adequado a ASF se pronunciar sobre questões que estejam, por exemplo, a ser discutidas em tribunal", diz a ASF no parecer.



Há críticas que se mantêm face ao parecer anterior, havendo também interrogações sobre o reforçado Conselho Nacional de Supervisão Financeira.

