É oficial. Mário Centeno é a escolha do Governo para o Banco de Portugal

Já chegou ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, a comunicação do Governo de que quer nomear Mário Centeno para governador do Banco de Portugal. É, assim, já oficial o nome proposto para substituir Carlos Costa.





Acrescenta que o "Primeiro-Ministro requereu que seja realizada a audição do indigitado, na comissão parlamentar competente".





Pouco tempo antes deste comunicado, o primeiro-ministro tinha revelado que iria avançar "hoje ou amanhã" com o processo de audição parlamentar que é necessário para a nomeação do novo governador do Banco de Portugal.Questionado na conferência que se seguiu ao Conselho de Ministros desta quinta-feira sobre a indicação de Mário Centeno para suceder a Carlos Costa, e a audição dos partidos sobre este tema, António Costa afirmou que já teve "oportunidade de ter um contacto telefónico diretamente com o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares" e que ambos já falaram "com todos os partidos para os ouvir sobre a matéria"."Ou hoje ou amanhã formalizarei o processo de audição parlamentar que, nos termos da lei, tem de se realizar para que possa decorrer normalmente o processo de nomeação, e gostaríamos que decorresse de forma tranquila, dado que o mandato do senhor governador termina no próximo mês", revelou.

Sem referir o nome do ex-ministro das Finanças, e perante a insistência dos jornalistas, Costa adiantou apenas terá "naturalmente" de escrever "primeiro uma carta à Assembleia da República", cujo conteúdo não deverá "surpreender".



Esta quinta-feira, o vice-presidente do PSD, Nuno Morais Sarmento, afirmou que "o Governo, nos contactos com o PSD deu nota, nos mesmos termos em que o fez publicamente, da vontade de indicar Mário Centeno para o Banco de Portugal".



O Banco Central Europeu (BCE) pediu hoje à Assembleia da República mais quatro semanas para emitir parecer sobre o projeto de lei do PAN que altera as regras de nomeação do governador do Banco de Portugal.



Está assim o caminho a aberto para Mário Centeno regressar ao Banco de Portugal como o novo governador, substituindo Carlos Costa. Antes terá de regressar ao Parlamento como candidato ao cargo e não ministro das Finanças, para ser ouvido pelos deputados.



