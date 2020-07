Tentativas de alterar nomeação no BdP falham desde 2015

O modelo de nomeação do governador e restantes membros do conselho de administração do Banco de Portugal (BdP) tem sido um dos temas que geram maior discussão no Parlamento. Nos últimos cinco anos já foram apresentadas seis propostas para alterar este modelo, mas apenas uma foi alterada. Duas ainda estão em discussão, mas não deverão ser votadas antes de o próximo governador ser nomeado, já em julho.

