Contratos de obras públicas celebrados aumentam 47% em junho

O número de contratos de empreitadas de obras públicas celebrados até junho registaram um aumento de 47%, face ao período homólogo, de acordo com o barómetro divulgado esta segunda-feira pela AICCOPN - Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas.





No seu conjunto, o total de contratos celebrados ao longo do primeiro semestre deste ano situou-se nos 1.893 milhões de euros, o que compara com os 1.292 milhões registados no mesmo período de 2020.



De acordo com a AICCOPN, os contratos de empreitadas celebrados e reportados no Portal Base no âmbito de concursos públicos representaram 1.506 milhões de euros, ou seja, apresentam uma variação positiva de 66% em termos homólogos, o que significa que se mantém a tendência verificada ao longo dos últimos meses.





Também os contratos de empreitadas de obras públicas celebrados em resultado de ajustes diretos e consultas prévias atingiram 277 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, mais 27% que o registado em igual período do ano passado.





Em sentido contrário, segundo a associação, o volume total de concursos de empreitadas de obras públicas promovidos apresentou, em junho, em termos homólogos acumulados, uma variação negativa, pelo quarto mês consecutivo.



De acordo com o barómetro, foram lançadas a concurso na primeira metade do ano obras no valor de 2.201 milhões de euros, o que corresponde a uma quebra de 18% face a igual período de 2020.