Engenharia civil sustenta produção da construção

A produção na construção continua a subir este ano, mas a taxa de crescimento em junho atenuou face ao mês anterior, anunciou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatísticas O índice de produção na construção cresceu 7,7% em junho, um abrandamento de 0,4 pontos percentuais relativamente ao mês anterior. E está ainda abaixo dos níveis pré-pandemia. O índice de junho deste ano está 0,8% inferior ao observado em junho de 2019.O emprego e as remunerações apresentaram variações homólogas de 2,5% e 8,5% (variações de 3,0% e 12,9% no mês anterior), respetivamente.Foi no segmento da engenharia civil que se assistiu ao maior crescimento, de 12,6%, face a igual mês do ano passado, e tem sido a área de maior crescimento este ano. Acelerou mesmo face a maio, o que não aconteceu com os outros segmentos.A construção de edifícios cresceu 4,5% face a junho de 2020, mas caiu face a maio.