48% dos empreendimentos residenciais lançados em 2022 já estão vendidos

Nos primeiros seis meses deste ano foram postos à venda cerca de 280 novos empreendimentos residenciais em todo o país, num conjunto de mais de 12.000 fogos, dos quais cerca de 48% estão já vendidos. Os dados são da Confidencial Imobiliário, que lançou uma nova base de dados dedicada aos edifícios em comercialização.

O mercado com maior volume de oferta em venda é Lisboa, que contabilizou cerca de 1.800 fogos para venda e uma taxa de comercialização de 36%, "um dos ritmos de absorção menos robusto da região metropolitana", de acordo com uma nota da Confidencial Imobiliário.

Na zona da capital o destaque vai para Oeiras, com uma taxa de absorção de 72% para um universo de 650 fogos lançados este ano, e Loures e Amadora, com taxas de absorção em torno dos 50%. No Seixal e Barreiro, na margem Sul, as vendas superaram os 80%, com entre 400 e 800 fogos em venda.

A norte, no Porto, a oferta lançada este ano soma 1.225 unidades, das quais 46% se estima estarem vendidas, refere a Confidencial Imobiliário. Gaia tem indicadores semelhantes, com os mesmos 46% vendidos para um universo superior, em torno dos 1.450 fogos.

Matosinhos tem um stock para venda muito menor, em torno dos 200 fogos, assim como a Maia (105 fogos), mas apresentam desempenhos idênticos, garantindo o escoamento, respetivamente, de 43% e 41% das carteiras.

A procura por novos fogos está também especialmente ativa em Aveiro, com cerca de 650 fogos em comercialização, 81% dos quais estão já vendidos. Guimarães registou uma taxa idêntica, mas com menos fogos para venda, cerca de uma centena.

Em Faro, os cerca de 200 fogos colocados em venda estão praticamente todos escoados, apurando-se uma taxa de comercialização superior a 90%.