A empresa liderada por Gonçalo Moura Martins diz que "a adjudicação deste contrato é mais um exemplo relevante da dinâmica comercial da Mota-Engil África, e no setor da mineração em particular, continuando aquele continente a afirmar-se como um pilar do desenvolvimento do grupo".O anúncio deste novo contrato surge um dia após a empresa ter revelado novas adjudicações nas Honduras, em Angola e no México num valor total de 450 milhões de euros.Hoje, a Bloomberg adiantou que a empresa chinesaAs ações da Mota-Engil seguem a valorizar

A construtora portuguesa Mota-Engil fechou um contrato de mineração na Guiné, através da sua subsidiária Mota-Engil Engenharia e Construção África, no valor de 220 milhões de euros, segundo comunicou a empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O contrato tem a duração de seis anos e nove meses e "contempla essencialmente serviços de mineração para uma mina de ouro propriedade da Société des Mines de Mandiana", pode ler-se no comunicado.