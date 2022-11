Mota-Engil ganha concessão do Lobito em Angola. Contrato vale 450 milhões

A Mota-Engil assinou o contrato para a concessão de serviços ferroviários e apoio logístico para o corredor de Lobito, em Angola, num concurso que havia ganho em consórcio com a Trafigura e a Vecturis.A contrutora portuguesa indica esta sexta-feira, em comunicado à CMVM, que se trata de "uma rotafundamental para a ligação das minas na República Democrática do Congo (RDC) ao porto de Lobito em Angola e aos mercados internacionais".O grupo liderado por Gonçalo Moura Martins participa no consórcio através da subsidiária Mota-Engil África, que participa em 49,5% no consórcio."O consórcio será responsável pela exploração, gestão e manutenção da infraestrutura rodoviária paratransporte de mercadorias, minerais, líquidos e gases para o corredor que liga o porto de Lobito a Luau, no leste de Angola, próximo da fronteira com a RDC. Com um prazo inicial previsto de 30 anos, o contrato prevê um investimento total de 450 milhões de dólares, dos quais 166 milhões em infraestruturas e 70 milhões em material circulante", detalha.