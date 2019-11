A administração da Benfica SAD considerou esta segunda-feira que a OPA parcial lançada pela Sport Lisboa e Benfica SGPS é "oportuna e a contrapartida é justificada", recomendando aos acionistas que aceitem a proposta.Esta é a conclusão da apreciação do Conselho de Administração da sociedade anónima desportiva das "águias" sobre o anúncio preliminar da OPA parcial divulgado a 18 de novembro, segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A administração da SAD reitera que as ações da sociedade continuarão a ser cotadas em bolsa, destacando que esse aspeto é fundamental para que a SAD possa recorrer ao financiamento através de emissões obrigacionistas. "Para manter plenamente aberta esta via de captação de financiamento, a Benfica SAD deverá manter o seu estatuto de sociedade emitente de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado", destaca o documento.

No comunicado é ainda referido que os membros dos conselhos de administração quer da sociedade oferente quer da SAD que detêm ações estão impedidos de vender esses títulos na OPA. E é indicado ainda que "nenhum dos membros do Conselho de Administração da Benfica SAD pretende adquirir ou alienar ações representativas do capital social da Benfica SAD no âmbito da oferta".



No entanto, no anúncio preliminar era referido que os membros de órgãos sociais das sociedades que detenham ações e que estejam impedidos de as vender na OPA terão direito a receber a mesma contrapartida, de cinco euros por ação, quando cessarem funções. Isto significa que o presidente da SAD, Luís Filipe Vieira, assegura que a participação que detém na sociedade vale cerca de 3,8 milhões de euros.



O anúncio preliminar da OPA parcial incide sobre 28,0671% do capital da Benfica SAD. Caso a oferta seja totalmente satisfeita, o clube da Luz passaria a deter 91,72% do capital da SAD, de forma direta e através da Sport Lisboa e Benfica SGPS.





(notícia atualizada com mais informação às 21:10)