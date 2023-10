Administração da Juventus aprova aumento de capital de 200 milhões e "reverse stock split"

Leia Também Resultados da Juventus no vermelho levam a procura por 200 milhões junto dos acionistas

Leia Também DAZN e Sky Itália adquirem direitos televisivos da Série A por 4,5 mil milhões

O clube de Turim tem visto uma forte penalização nas contas devido à exclusão das competições europeias, que habitualmente permite um significativo encaixe financeiro.O clube da Série A, que é controlado há um século, em 63,8%, pela Exor, o veículo de investimento da família Agnelli, conhecida como os "Kennedy da Europa", confirmou as expectativas de que a Exor iria acompanhar a operação, de forma proporcional à sua participação.Face a este acompanhamento o conselho de administração optou por pedir um primeiro pagamento no valor de 80 milhões de euros à Exor para reforçar a estrutura acionista e financeira da empresa até o aumento de capital se processar, indica o comunicado.Nos últimos quatro anos a "vecchia signora" angariou cerca de 700 milhões de euros dos acionistas, através de aumentos de capital, em duas ações separadas. Cerca de dois terços deste montante foi subscrito pela Exor, indicou a Reuters.Nos últimos anos o clube tem tido problemas recorrentes relativamente a questões fiscais e de salários de jogadores. Na última temporada sofreu uma dedução de 10 pontos na Série A, uma multa de 718 mil euros e foi banida das competições europeias da atual temporada. No entanto, negou todas as acusações.