Benfica apontado como favorito à conquista da I Liga

FICHA TÉCNICA



Universo: População portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental.

Amostra: A amostra é constituída por 612 entrevistas, com a seguinte distribuição proporcional por género (297 homens e 315 mulheres), por idade (130 entre os 18 e os 34 anos; 214 entre os 35 e os 54 anos; e 269 com mais de 55 anos) e região (229 no Norte, 140 no Centro, 173 em Lisboa, 43 no Alentejo e 27 no Algarve).

Seleção da amostra: A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo / móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por Região (NUTSII), Género e Idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da População Portuguesa (31/12/2016) da Direção Geral da Administração Interna (DGAI).

Recolha da Informação: A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Estiveram envolvidos 20 entrevistadores, devidamente treinados para o efeito, sob a supervisão dos técnicos responsáveis pelo estudo. Os trabalhos de campo decorreram de 13 a 20 de agosto.

Margem de Erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de ± 4,0%.

Taxa de Resposta: A taxa de resposta obtida neste estudo foi de: 64,8%.

O Benfica é a equipa com melhores condições para conquistar o título de campeão nacional. O clube das águias é apontado como favorito por 27,1% dos inquiridos no Barómetro de agosto da Intercampus para o Negócios, Correio da Manhã, Record, Sábado e CMTV.Numa altura em que partilham a liderança com o Sporting, campeão em título, os "encarnados" receberam já esta terça-feira um novo alento, anímico e financeiro, com o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões.Os "leões", por seu turno, são vistos como os principais candidatos à conquista do campeonato por 19,9% dos respondentes. Já o FC Porto apenas recolhe a preferência de 9,9% dos inquiridos.Há ainda 1,6% que escolhe outra equipa.No entanto, é de notar que 41,7% dos inquiridos não sabem ou não respondem à questão.Após o conturbado arranque de temporada fora do relvado - com a detenção para interrogatório e renúncia do presidente do clube e da SAD, Luís Filipe Vieira - a maioria dos inquiridos gostaria que as eleições para a direção do clube ocorresse o mais cedo possível.Assim, apesar de 41,2% dos inquiridos não saberem ou não responderem, para 36,6% dos respondentes o ato eleitoral deveria ocorrer já em outubro.Novembro e dezembro estão empatados como escolha dos inquiridos: cada mês a ser o escolhido por 11,1% dos respondentes.Quanto a quem deverá presidir aos destinos do clube, para já, Rui Costa não tem um rival à altura.O atual presidente é visto como o melhor candidato por 35,5% dos inquiridos, o nome que surge mais próximo é o do ex-presidente, Luís Filipe Vieira, mas apenas com 1,6% das respostas.Nas escolhas surge, embora com valores igualmente próximos de 1%, o nome do atual treinador das "águias", Jorge Jesus (1,1%). Já o humorista Ricardo Araújo Pereira recolhe a preferência de 0,5%.Mais uma vez, existe uma elevada de pessoas (57,2%) que optaram por não responder ou indicar que não sabem quem é o candidato mais bem colocado.