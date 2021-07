Benfica já recebeu cartas de demissão de Luís Filipe Vieira

O Benfica já recebeu as cartas de demissão de Luís Filipe Vieira da presidência do clube e da SAD, apurou o Record . A decisão da demissão, anunciada em primeira mão pelo Record às 19 horas desta quinta-feira, surge na sequência da operação Cartão Vermelho, que levou à sua detenção, por suspeitas de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento.Numa primeira decisão, na sexta-feira, Luís Filipe Vieira decidiu suspender-se da presidência do clube, abrindo porta à subida de Rui Costa à liderança. Depois, em carta enviada aos 'vices', manifestou a intenção de manter essa suspensão até outubro.Na quarta-feira, o Conselho Fiscal da SAD anunciou também que seria afastado da presidência da sociedade num prazo de 30 dias, caso não renunciasse. Agora avança mesmo para a demissão.