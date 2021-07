Vieira tentou vender 25% do Benfica ao grupo chinês Alibaba

Luís Filipe Vieira terá tentado montar uma operação para vender 25% do capital social da Benfica SAD à Ali Baba, a gigante chinesa do comércio eletrónico. Segundo a edição desta terça-feira do Correio da Manhã, a operação terá sido preparada por Vieira e pelo empresário José António dos Santos.



As escutas do processo, citadas pelo diário, revelam que a operação terá sido orquestrada "nas costas de toda a gente".





O negócio, que implicaria a transmissão dos jogos do Benfica na China, não chegou a avançar, tendo surgido depois mais dois candidatos norte-americanos. Um deles era John Textor, com o qual havia um contrato de promessa de compra e venda de ações, que prevê o pagamento de 50 milhões de euros por 25% do capital da Benfica SAD. Vieira receberia 6,48 milhões de euros com o negócio.