Benfica SAD lucra 41,7 milhões, o segundo melhor resultado de sempre

A SAD do Benfica obteve 41,7 milhões de euros de lucro no exercício 2019/2020, uma subida de 48,7% e o segundo melhor resultado de sempre, informou esta quarta-feira a sociedade anónima desportiva (SAD) "encarnada".



Em comunicado enviado à CMVM, a SAD destaca que os 294,4 milhões de euros de rendimentos totais, que incluem os resultados operacionais e os rendimentos obtidos com a transferência de jogadores, são o valor mais elevado alguma vez registado.





O exercício, sublinha a SAD, fica marcado pela pandemia da covid-19, com impacto a partir de março, que terá impedido o maior lucro de sempre da sociedade, que continua a ser de 44,3 milhões de euros, em 2016/17. E, admite a SAD, também é fortemente influenciado pela transferência de João Félix para o Atlético de Madrid, por 126 milhões de euros, a maior de sempre do futebol português.O impacto de Félix é visível no novo máximo histórico alcançado nos rendimentos totais, que totalizaram 294,4 milhões de euros, uma subida de 20,5%. Estes rendimentos englobam os rendimentos operacionais, que caíram 3,8%, para 140 milhões de euros, e os obtidos com a venda de jogadores.



Ainda ao nível dos rendimentos operacionais, estes são "inflacionados" pelo contrato de exploração do estádio da Luz, tendo o impacto nas receitas da SAD ascendido a 16,7 milhões de euros adicionais.



Já o impacto da pandemia da covid-19, com a suspensão das competições e o regresso dos jogos mas sem público, inclui "7,6 milhões de euros referentes a receitas de televisão e de patrocínios" que não foram reconhecidos neste exercício, mas que serão no próximo; "1,6 milhões de euros referentes a compensações concedidas aos titulares dos red pass" que não puderam assistir aos jogos após o retomar da competição. A SAD refere ainda, sem identificar um montante, a perda de receita de bilheteira decorrente dos cinco jogos realizados no estádio da Luz à porta fechada.



A SAD assinala que este seria o segundo melhor ano em termos de rendimentos operacionais caso fosse excluído "o impacto das receitas relacionadas com a exploração do estádio".



O passivo diminuiu 10,6%, para 325,9 milhões de euros, enquanto a dívida líquida encolheu 28,1%, para 92,7 milhões de euros, e o capital próprio aumentou 35,2%, para 161, 1 milhões .



Estes serão "trunfos" a esgrimir pelo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, nas eleições do clube em outubro e poderão atenuar alguma contestação após a não revalidação do título nacional e a derrota na final da Taça de Portugal.