Director do futebol do Sporting detido. PJ confirma quatro detenções

As buscas que decorrem esta manhã na SAD do Sporting já deram origem a quatro detenções, avança o Correio da Manhã.

Segundo a mesma publicação, os detidos são André Geraldes (director do futebol do Sporting), Gonçalo Rodrigues (funcionário do Sporting que suspendeu funções esta terça-feira), Paulo Silva (o denunciante deste esquema) e João Gonçalves (o intermediário).







As buscas estão a ser feitas pela Polícia Judiciária do Porto e a operação em causa chama-se Cash-ball.

Em comunicado, a PJ confirma que "deteve quatro pessoas pela presumível prática dos crimes de corrupção activa no desporto", no âmbito de "inquérito dirigido pelo Ministério Público – DIAP do Porto".

A PJ refere que "a operação, que envolveu quarenta elementos da Polícia Judiciária, incluiu cerca de uma dezena de buscas domiciliárias e em clube desportivo" e que os "detidos serão presentes às competentes autoridades judiciárias para interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas".

De acordo com o Correio da manhã, o inquérito já estaria no DIAP do Porto desde Fevereiro passado, altura em que Paulo Silva denunciou todo o esquema.



Trata-se de uma operação policial que está a ser executada no âmbito da investigação à corrupção desportiva no Sporting, depois da investigação do Correio da Manhã sobre a compra de árbitros no andebol. Também na residência do delator, Paulo Silva, estão a decorrer buscas.

