Jaime Marta Soares quer ter uma conversa com Bruno de Carvalho

O presidente da mesa da Assembleia do Sporting, Jaime Marta Soares, afirmou à Lusa que pretende ter uma conversa com o presidente Bruno Carvalho, para analisar a situação actual que o clube está a atravessar.

"Estou atento ao que está a passar, estou a falar com muitas pessoas que são do Sporting e com responsabilidades no Sporting. Quero ter uma conversa com o presidente Bruno de Carvalho, ao nível do que temos tido sempre nestes anos, uma conversa franca, leal e aberta, e depois tomarei a atitude que achar mais conveniente", disse esta noite à agência Lusa o presidente da mesa da Assembleia do Sporting, Jaime Marta Soares (na foto).

Marta Soares referiu que está a analisar e a reflectir sobre o actual momento do clube e salientou que é necessário existir "calma, serenidade e ponderação". "Sempre com a perspectiva de apaziguar este momento, que está muito inflamado. Não ganha ninguém, ninguém ganha com isto e muito menos o Sporting", afirmou.