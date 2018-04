Maior accionista do Sporting pede assembleia-geral urgente

A Holdimo, do empresário angolano Álvaro Sobrinho e maior accionista da SAD do Sporting, pediu uma assembleia-geral urgente, segundo a SIC Notícias.

A Holdimo, do empresário angolano Álvaro Sobrinho (na foto), que é detentora de 29,85% das ações do Sporting, vai avançar com o pedido de uma assembleia-geral urgente, segundo a SIC Notícias.

Álvaro Sobrinho tornou-se em 2013 accionista da SAD do Sporting Clube de Portugal, através da conversão de créditos da sua empresa Holdimo – Participações e Investimentos em 29,8% do capital da Sporting Futebol SAD.



No relatório e contas da SAD do Sporting, relativo aos primeiros seis meses da época de 2017/18, divulgado no passado dia 28 de Fevereiro, a Holdimo mantinha em mãos 29,85% do capital do clube dos leões.



É a maior fatia fora do universo Sporting, bem à frente do segundo principal acionista individual, a Olivesportos, de Joaquim Oliveira, detentora de 3,19 por cento dos títulos leoninos.