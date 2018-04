Sporting vai jogar com a equipa B no domingo

Com 19 jogadores do plantel principal castigados por Bruno de Carvalho, Jorge Jesus terá de recorrer à equipa secundária no encontro do próximo domingo, frente ao Paços de Ferreira.

Pedro Ferreira/Record

Com 19 jogadores do Sporting prestes a serem suspensos devido às críticas públicas feitas, em conjunto, a Bruno de Carvalho , os leões preparam-se para defrontar o Paços de Ferreira, na segunda-feira, com a esmagadoria maioria de elementos da... equipa B, refere o Record.Rui Patrício, William Carvalho, Bruno Fernandes, Battaglia, Piccini, Palhinha, Coates, Acuña, Gelson, Podence, Bruno César, Montero, Bryan Ruiz, Rúben Ribeiro, Rafael Leão, Doumbia, Wendel, Coentrão e Ristovski são os 19 elementos da formação principal que subscreveram o comunicado e que ficaram na mira do presidente, que anunciou que todos os que tiveram tal gesto serão "imediatamente suspensos" Nesse sentido, a formação B entrará em campo este fim-de-semana com muitos elementos juniores.

A crise não chegou, por enquanto, à bolsa. Na sessão de hoje do PSI geral sobressaíram as acções do Sporting, que fecharam a subir 5% depois de a negociação ter estado congelada por ter sido accionado o travão automático após a queda de mais de 30% na quarta-feira.

As ordens de compra e venda são dadas duas vezes por dia, às 10 e meia da manhã e às 3 e meia da tarde, e a subida do fecho desta sexta-feira reflectiu as ordens dadas antes de se saber da recusa dos jogadores do plantel leonino em treinarem hoje devido à revolta sentida com as críticas à equipa por parte do presidente do clube, Bruno de Carvalho.

E Bruno reagiu… e a "revolta do balneário" subiu de tom fora das quatro linhas.