Marques Mendes sobre conduta de Bruno de Carvalho: "Isso é humilhar pessoas"

Luís Marques Mendes criticou as posições assumidas publicamente por Bruno de Carvalho esta semana, dizendo que o que o presidente do Sporting deveria ter dito em privado o que tinha a dizer aos jogadores do clube.

"Como dizia ontem um comentador do Sporting, Paulo Andrade, não se fazem críticas públicas ou nas redes sociais aos atletas do clube ou a qualquer trabalhador de uma empresa. Isso é humilhar pessoas. É maltratá-las. O que há a dizer diz-se em privado. É uma questão de bom senso. Bom senso precisa-se", defendeu o comentador político.

Na opinião do ex-dirigente social-democrata, "não se fazem críticas como as que foram feitas (e anúncios de decisões de suspensão de actividade) em vésperas de jogos importantes. Fazem-se, sim, dentro de casa, terminadas que estejam as competições. Assim se evitam precipitações e recuos. É uma questão de bom senso".

"No Sporting, como em qualquer outro clube, o Presidente tem de se lembrar sempre que é o Presidente do clube. Não é o Dono do clube. E quando o Presidente se esquecer disso – no Sporting ou em qualquer outro clube – é necessário haver alguém, com estatuto, capaz de não ser um yes man, com coragem para dizer as verdades e até ser banido de funções, que recorde aos presidentes esta coisa elementar: que houve clube antes deles e continuará a haver depois deles. Neste caso, que houve Sporting antes de Bruno de Carvalho e continuará a haver depois dele", salientou.

Recorde-se que depois das críticas de Bruno de Carvalho aos jogadores do SCP na partida contra o Atlético de Madrid nos quartos-de-final da Liga Europa, que terminou com a vitória dos espanhóis por 2-0, vários jogadores do plantel leonino publicaram um comunicado conjunto nas redes sociais, no qual criticavam o presidente pelos comentários feitos.

Bruno de Carvalho reagiu, anunciando a suspensão dos jogadores do clube que subscreveram as críticas e avisou que iriam "enfrentar a disciplina do clube". Entretanto, o treinador Jorge Jesus veio dizer que nenhum jogador estava suspenso – depois de relatos de que seria a equipa B do Sporting a jogar hoje contra o Paços de Ferreira – mas este domingo o presidente do clube confirmou que vai haver processos disciplinares.