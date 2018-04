Jorge Gaspar demite-se do conselho fiscal do Sporting

Ex-presidente do IEFP justifica decisão com as recentes posições assumidas por Bruno de Carvalho.

Jorge Gaspar já foi presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional. Miguel Baltazar/Negócios

Jorge Gaspar, vogal do Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) do Sporting, apresentou a sua demissão do cargo devido às recentes posições assumidas pelo presidente do clube Bruno de Carvalho.

"Os recentes acontecimentos pós-jogo Atlético de Madrid vs. Sporting Clube de Portugal e as posições e decisões institucionais do Presidente do Sporting Clube de Portugal tornam inevitável a apresentação da minha renúncia ao lugar de vogal do CFD do nosso Clube", escreve Jorge Gaspar na carta de demissão, a que o Negócios também teve acesso.

Na missiva, o também ex-presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), defende que as posições assumidas por Bruno de Carvalho "lesam gravemente a sua imagem pública, prejudicam a marca ‘Sporting’ junto dos nossos parceiros comerciais e patrocinadores,causam danos por ora ainda inestimáveis na esfera desportiva e competitiva das nossas equipas e atletas e contribuem ainda mais para retirar o foco mediático de um conjunto de questões bem conhecidas (incluindo algumas de natureza judicial) que inquietam outras instituições desportivas".

Jorge Gaspar, que iniciou funções como vogal do CFD em 2013, diz que aceitou ser candidato (n.º7 da lista) na lista apresentada pelo candidato Bruno de Carvalho "em nome de um imperativo de unidade em torno dos superiores interesses do Sportingl, apesar de ter já então manifestado por diversas vezes discordância quanto ao registo e ao sentido de algumas posições" do presidente do clube.

O vogal demissionário termina a carta afirmando que "uma das lições" que deu e vai dar sempre aos seus filhos é a de que ser do Sporting "significa, para lá do ‘Esforço, Dedicação, Devoção e Glória’, Integridade, Equilíbrio, Responsabilidade e Bom Senso".