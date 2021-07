Judoca Jorge Fonseca conquista medalha de bronze nos Jogos Olímpicos

O português Jorge Fonseca venceu esta quinta-feira, 29 de julho, a medalha de bronze no judo, na categoria de -100kg.O judoca do Sporting derrotou o canadiano Shady Elnahas, oitavo do ranking mundial, naquele que foi o quarto e último combate que disputou nos Jogos Olímpicos de Tóquio.Depois de dois títulos mundiais, os primeiros da história do judo português, e uma medalha de bronze em Europeus, o atleta que no Rio2016 tinha sido 17.º, garantiu a sua primeira medalha olímpica, ao pontuar para waza-ari a 39 segundos do fim.Segundo no ranking mundial, o atleta português acabou por ser relegado para a luta pela medalha de bronze, após perder nas meias-finais diante do sul-coreano Cho Guham, por waza-ari, a 15 segundos do fim.A jornada tinha começado com um ippon frente ao belga Toma Nikiforov, após 17 segundos de combate, avançando depois para as meias-finais ao derrotar o russo Niiaz Iliasov, num combate mais desgastante, decidido no "golden score".Esta é a primeira medalha para Portugal na competição que está a ser disputada no Japão e a 25.ª conquistada pelo desporto português na história dos Jogos Olímpicos. O país passa a contar com quatro medalhas de ouro, oito de prata e 13 de bronze. Três delas no judo: Telma Monteiro (-57 kg) no Rio2016, Nuno Delgado (-81 kg) em Sydney2000, e agora Jorge Fonseca em Tóquio.

Nascido em São Tomé e Príncipe, em 30 de outubro de 1992, Jorge Ivayr Rodrigues da Fonseca, com 1,75 metros, veio para Portugal aos 11 anos, com a mãe e o padrasto, para viver na Damaia, na Amadora, onde o seu treinador e antigo judoca Pedro Soares o descobriu para a modalidade.

Um linfoma numa perna, diagnosticado em 2015, foi uma das grandes contrariedades na vida - superada com o ânimo do filho, agora com 11 anos -, enquanto não cumpre o sonho de se tornar polícia, até ao momento inviabilizado. Primeiro por não ter concluído o ensino secundário, entretanto completado; mas agora devido ao limite de idade (27 anos).