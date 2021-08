Quais foram os diplomas conseguidos por Portugal nos Jogos Olímpicos?

Leia Também Ouro de Pichardo no triplo salto dá recorde de medalhas olímpicas a Portugal

Portugal teve em Tóquio a melhor participação de sempre nuns Jogos Olímpicos.Além do ouro no triplo salto de Pedro Pablo Pichardo, da prata de Patrícia Mamona, também no triplo salto, e dos bronzes de Fernando Pimenta (canoagem) e Jorge Fonseca (no judo), Portugal garantiu 15 diplomas.Os diplomas são atribuídos aos atletas que ficam nos oito primeiros lugares.Com as quatro medalhas conseguidas - a melhor marca de sempre - Portugal amealha no total das suas participações 28 medalhas.Pichardo inscreve-se nas contas de Portugal como o quinto campeão olímpico pelo país, depois do ouro de Carlos Lopes na maratona em 1984 em Los Angeles, do ouro de Rosa Mota na maratona em Seoul em 1988, Fernanda Ribeiro nos 10 mil metros em Atlanta, 1996, e Nélson Évora conquistou o ouro em Pequim, em 2008.

Da participação nos Jogos Olimpicos de Tóquio fica também o recorde em diplomas, recebendo esta distinção os atletas que ficam nos oito primeiros lugares. Neste Jogos conquistaram o diploma, além dos quatro medalhados: Auriol Dongmo (lançamento do peso), Liliana Cá (lançamento do disco), João Vieira (50 km marcha), Emanuel Silva-João Ribeiro-Messias Baptista-David Varela (Canoagem, K4 500), Teresa Portela (Canoagem, K1 500), Maria Martins (Ciclismo, omnium), a equipa equestre de dressage (Maria Caetano-Rodrigo Torres-João Torrão), Catarina Costa (Judo, -48 kg), Gustavo Ribeiro (Skateboarding, street), Yolanda Hopkins (Surf, shortboard) e Jorge Lima-José Costa (Vela, 49er).



Segundo o Comité Olímpico, também as classificações até ao 16.º lugar subiram para 35, tendo sido também batido o recorde de pontos, totalizando agora 57.





Em Tóquio 2020, os atletas portugueses bateram três recordes nacionais e cinco recordes pessoais, fixaram 17 melhores marcas em Jogos Olímpicos e conseguiram 27 melhores classificações de sempre.