La Liga com acordo para venda de participação de 10% à CVC por 2.700 milhões

A La Liga, a liga espanhola de futebol profissional, confirmou esta quarta-feira a existência de um acordo com a CVC Capital Partners, que envolve a injeção de 2.700 milhões de euros "na competição e nos clubes". Em troca deste montante, a CVC passará a deter uma participação de 10% na liga espanhola.Em comunicado, a La Liga explica que esta operação permitirá "continuar a transformação para um empresa global de entretenimento digital, fortalecendo a competição e transformando a experiência para os adeptos".É detalhado que a operação será executada "através da criação de uma nova sociedade", onde a CVC "deterá uma participação minoritária de aproximadamente 10% do capital". A nota detalha ainda que a La Liga "manterá intactas desta nova sociedade as suas competências desportivas e de organização e gestão da comercialização dos direitos audiovisuais".Esta operação valoriza a La Liga em cerca de 24,2 mil milhões de euros. A liga espanhola antecipa que, caso a operação receba luz verde por parte do comité executivo e dos clubes, permitirá também amenizar alguns dos efeitos sentidos pela pandemia de covid-19.É explicado que, dos 2.700 milhões, cerca de 90% reverterão para os clubes, incluindo também o futebol feminino, o futebol semi-profissional e não profissional da Federação Espanhola de Futebol e do Conselho Superior de Desportos. "Trata-se, por isso, de um acordo estratégico integrador, igualitário e democrático, que não só blinda a viabilidade económica dos clubes do futebol espanhol mas que também abre um novo presente e futuro que permite avançar uma década no desenvolvimento e transformação".Este ano, a La Liga já expandiu a parceria que tem com a Microsoft, no sentido de gerar novas receitas para os clubes de futebol, que viram as receitas recuar durante a pandemia de covid-19.A CVC tem estado ativa em negócios na Península Ibérica. Este sábado, 31 de julho, a Sonae anunciou a venda de 24,99% do Continente à CVC , por um montante de 528 milhões de euros.