A Benfica SAD registou 14 milhões de euros de lucro no primeiro semestre do exercício de 2018/2019. Ainda assim, os resultados da SAD "encarnada" sofreram uma quebra de 26,6% face a igual período no exercício anterior. Prémios da UEFA mais do que triplicaram.

Os resultados com a transação de jogadores sofreram uma redução de 46,9%, para os 21,23 milhões de euros.



A dívida financeira diminuiu em 1,1%, fixando-se em 168,5 milhões de euros, sendo cerca de 153 milhões referentes a empréstimos obrigacionistas.



O capital próprio ascendeu a 100,9 milhões de euros, mais 14,1 milhões do que a 30 de junho de 2018, o que se deve, "essencialmente" ao lucro obtido no semestre, refere a SAD.



Os custos operacionais aumentaram 43,4% face ao primeiro semestre da época anterior, totalizando 85,1 milhões de euros. Os custos com pessoal cresceram 46,1%, para os 51,5 milhões.





