Porto regressa aos lucros com Liga dos Campeões e contrato com a Altice

A SAD do Porto terminou o primeiro semestre do ano fiscal com um resultado líquido de 7,16 milhões de euros, o que compara com o prejuízo de 23,9 milhões registado no mesmo período do ano anterior, de acordo com a informação publicada esta quinta-feira , 28 de fevereiro, pela SAD. De realçar que o semestre fiscal terminou em dezembro.A empresa adianta que os resultados operacionais, excluindo os proveitos com passes dos jogadores, registaram uma melhoria "significativa", passando de um valor negativo para 32,9 milhões de euros.E esta evolução é justificada por dois factores. Por um lado, a equipa de futebol principal está a disputar a Liga dos Campeões, encontrando-se nos oitavos de final desta competição que é conhecida como a "liga milionária", precisamente pelas receitas que gera. Além disso, as contas reflectem o "contrato celebrado com a Altice, em dezembro de 2015, para a cedência de direitos de transmissão televisiva", explica a mesma fonte.Estes dois eventos ajudaram a SAD a registar lucros, uma vez que as perdas por imparidades relacionadas com os passes de jogadores aumentaram face ao ano anterior para 18,2 milhões de euros, ao mesmo tempo que a empresa fez menos receitas com a transação dos passes (3,3 milhões de euros).De realçar que, no período em análise, o Porto gerou mais receitas de merchandising, mas menos de bilheteira e de publicidade.

"O passivo total, que atinge os 397,4 milhões de euros, registou uma queda de 66,8 milhões, essencialmente devido à diminuição do valor global dos empréstimos, que foi reduzido em 59 milhões de euros face a junho de 2018", adianta a mesma fonte.