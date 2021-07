Luís Filipe Vieira passa a segunda noite detido nos calabouços da PSP de Lisboa

Presidente do Benfica foi presente ao juiz Carlos Alexandre para conhecer as medidas de coação no processo 'Cartão Vermelho'.

