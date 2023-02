Multimilionário prepara proposta de mais de 3 mil milhões pelo Tottenham

Leia Também Proposta de compra do Manchester United por investidores do Qatar está por dias

foi noticiado que um grupo de investidores do Qatar prepara-se para fazer uma oferta pelo clube Manchester United. Em 2022, o Chelsea foi comprado por um consórcio liderado por Todd Boehly e pelo grupo Clearlake Capital e o Bournemouth por Bill Foley.

O multimilionário Jahm Najafi prepara-se para apresentar uma oferta de 3,75 mil milhões de dólares (3,52 mil milhões de euros) pelo clube inglês Tottenham Hotspur, por onde passaram treinadores como José Mourinho. A notícia foi esta quarta-feira avançada pelo Financial Times , que cita duas fontes conhecedoras do tema.Najafi, que é administrador do fundo de investimento MSP Sports Capital, estará a trabalhar com um consórcio de investidores na estrutura da proposta, devendo esta ser formalmente entregue dentro de semanas. A oferta está a ser estruturada de forma a que o MSP e o seus parceiros avancem com 70% do valor da compra e investidores do Médio Oriente, sobretudo de Abu Dhabi, com os restantes 30%.Os "Spurs" são detidos pelo grupo ENIC desde 2001, sendo Joe Lewis o sócio maioritário. Najafi junta-se assim à lista de multimilionários que recentemente têm demonstrado interesse em tornar-se donos de clubes da Liga inglesa.Ainda esta semana,