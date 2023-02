Proposta de compra do Manchester United por investidores do Qatar está por dias

atar Investment Authority – fundo soberano do Qatar – estão a ajudar na preparação da proposta.

Leia Também Manchester United alcança máximos de 2018 com rumores de compra por grupo do Qatar

banco norte-americano que liderou o leilão do Chelsea em 2022. Desde que os "diabos vermelhos" foram postos à venda, por mais de seis mil milhões em novembro do ano passado, apenas o multimilionário Jim Ratcliffe confirmou oficialmente ter interesse na compra do clube, estando a trabalhar com o Goldman Sachs e com o JP Morgan Chase numa potencial proposta.

Recorde-se que os "Red Devils" não conquistam a Premier League desde 2013, sob a orientação do treinador Sir Alex Ferguson.

Um grupo de investidores do Qatar prepara-se para fazer uma oferta pelo clube Manchester United até ao final desta semana. A notícia está a ser avançada pela Bloomberg, que cita fontes conhecedoras do tema.A concretizar-se, será mais um passo do país árabe para assumir relevância no mundo desportivo a nível global, depois de em 2022 ter recebido uma das maiores competições futebolísticas - o Mundial . Segundo a agência de notícias, membros do QOs rumores de que investidores do Qatar se preparavam para lançar uma oferta sobre os Red Devils começaram a circular na passada semana, tendo as ações do clube britânico disparado mais de 13% na altura.Os donos do clube, a família Glazer, estão a ser aconselhados pelo Raine Group,Segundo explicou um especialista em investimentos desportivos à Bloomberg, qualquer oferta pelo clube terá de superar os 4,8 mil milhões de dólares para ser considerada pela família Glazer.