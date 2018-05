A investigação sobre o alegado esquema de corrupção e viciação de resultados no Sporting nas modalidades de futebol e andebol já conta com mais três arguidos. Segundo o Correio da Manhã , tratam-se de três árbitros de andebol, elevando assim o número total de arguidos para sete.Numa resposta enviada à Lusa, a PGR refere que "a designada Operação CashBall tem sete arguidos constituídos".Esta operação tinha até ao momento quatro arguidos, designadamente o diretor para o futebol do Sporting, André Geraldes, e os empresários Paulo Silva e João Gonçalves, além de Gonçalo Rodrigues, igualmente funcionário do clube 'leonino'.