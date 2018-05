Sporting consegue adiar reembolso de obrigações

Lusa

autorizadas emissões obrigacionistas de até um valor de 60 milhões de euros, a realizar este ano, incluindo a de 15 milhões de euros, com uma taxa de juro de 6%, que a sociedade desportiva "tem a expectativa" de realizar a partir de 28 de Maio, conforme avançou o Negócios.

A assembleia-geral de obrigacionistas do Sporting, reunida, esta manhã, em Alvalade, aprovou por unanimidade a proposta de adiar o reembolso do empréstimo para Novembro, avançou o Record . A Sporting SAD já confirmou, em comunicado, esta decisão.A assembleia decidiu "deliberar sobre a modificação dos termos e condições das Obrigações e, em particular, a alteração da respectiva data de reembolso de 25 de Maio de 2018 para 26 de Novembro de 2018, com alteração das cláusulas Prazo do Empréstimo e Reembolso" da Ficha Técnica", diz em comunicado O empréstimo tinha maturidade a 25 de Maio, o que significava que o Sporting tinha de pagar 30 milhões de euros nessa data se não tivesse conseguido este adiamento para o prazo de pagamento.Os obrigacionistas reuniram-se este domingo, 20 de Maio, em segunda convocatória, depois de na primeira não terem conseguido reunir o quorum mínimo necessário. Na segunda convocatória, não havia quorum mínimo de participação e a aprovação requeria, apenas, maioria simples dos presentes. Segundo explica o comunicado, o adiamento obteve 297.392 votos a favor, não tendo havido votos contra nem abstenções.Os accionistas da Sporting SAD já tinham aprovado, a 11 de Maio, em assembleia-geral, o adiamento para Novembro deste ano do reembolso das obrigações, mas faltava a luz verde dos próprios obrigacionistasO adiamento para Novembro diz respeito a uma emissão de 30 milhões de euros cujo reembolso estava agendado para 25 de Maio.Na assembleia geral de accionistas de 11 de Maio, além de aprovado o adiamento deste reembolso, já foram(Notícia actualizada com comunicado do Sporting)