Santos "paga" promessa de Santos ao selecionador do Azerbaijão

No passado dia 6, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com Portugal, que a seleção nacional viria a ganhar por 3-0, o selecionador do Azerbaijão protagonizou um momento bem-disposto, quando questionado sobre a ausência de Cristiano Ronaldo, tendo aproveitado a ocasião para deixar um recado ao seu congénere português Fernando Santos.

"Ronaldo é um jogador de excelência, mas Portugal tem jogadores no Manchester City, Manchester United, Liverpool, PSG, Dortmund, Wolverhampton, Benfica, FC Porto, Sporting… Na vida, nunca digas nunca. E gostaria de lembrar que Fernando Santos ainda me deve uma garrafa de vinho do Porto porque se tornou selecionador graças a mim e, dois anos depois, foi campeão europeu", rematou Gianni de Biasi.

No dia seguinte, após o jogo, Fernando Santos afirmou que "não sabia da promessa", mas que, ainda assim, teria todo o prazer em enviar Vinho do Porto ao italiano Biasi.

Numa ação de marketing que decidiu agora revelar, a Sociedade Comercial C. Santos, concessionária da Mercedes-Benz, com sede na Maia, associou-se a esta bem-humorada troca de palavras e enviou ao selecionador da equipa de futebol do Azerbaijão um exemplar da garrafa de vinho do Porto comemorativa dos 75 anos da empresa, um Twany 20 anos (em "decanter"), que se assinalam este ano.

"O humorista Nilton, embaixador do concessionário Mercedes-Benz e Smart, explica o processo num divertido vídeo" produzido pela empresa, realça a Sociedade Comercial C. Santos.







Resta explicar o que está na origem do alegado incumprimento da promessa de Fernando Santos invocado por Giannoi de Biasi: quando o italianotreinava a Albânia, em 2014, venceu a seleção portuguesa, o que viria a culminar na saída do anterior selecionador nacional, Paulo Bento, do comando técnico da seleção portuguesa, vaga que depois foi ocupada por Santos, que viria a sagrar-se campeão da Europa em 2016.