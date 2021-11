Sporting aumenta emissão obrigacionista para até 40 milhões de euros

Leia Também Sete perguntas e respostas sobre a nova emissão obrigacionista do Sporting

A Sporting SAD decidiu aumentar o número de obrigações na oferta que decorre até 6 de dezembro de seis milhões para oito milhões, o que significa que o montante que poderá arrecadar passa de 30 para 40 milhões de euros.Em comunicado à CMVM, a SAD dos "leões" divulgou a adenda ao prospeto da oferta, cujas obrigações têm um prazo de três anos e uma taxa de juro fixa de 5,25% ao ano.Já o encaixe líquido da operação para a sociedade anónima desportiva (SAD) passa a ser de 38.446.770 euros, após deduzifos os custos com a operação e respetivos impostos."O montante líquido da operação corresponderá ao valor bruto do encaixe deduzido das comissões de organização e montagem, a pagar ao Organizador e Coordenador Global, e de colocação, a pagar aos Colocadores, e respetivos impostos num montante estimado de €1.352.000 (um milhão, trezentos e cinquenta e dois mil euros) (pressupondo que a emissão das Obrigações Sporting SAD 2021-2024 se concretize pelo seu montante global inicial e que este montante é colocado exclusivamente pelos Colocadores), dos custos com consultores, auditores e publicidade, no montante agregado de aproximadamente€165.750 (cento e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta euros), e dos custos com a CMVM, a Interbolsa e a Euronext, que se estimam em cerca de €35.480 (trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta euros), associados à Oferta, a pagar pelo Emitente. Por conseguinte, o encaixe líquido da operação para a Sporting SAD ascenderá a um valor estimado de €38.446.770 (trinta e oito milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil e setecentos e setenta euros).", refere o documento.O montante mínimo de subscrição é de dois mil euros, correspondentes a 400 obrigações.Com o aumento da oferta para mais de 30 milhões de euros, esta será a maior emissão obrigacionista de sempre da Sporting SAD, superando os 30 milhões emitidos em maio de 2015. A última emissão, recorde-se, ocorreu em novembro de 2018, ainda no rescaldo da turbulenta saída de Bruno de Carvalho da liderança do clube e da SAD após os ataques na Academia de Alcochete. Então, a emissão de 30 milhões não foi totalmente subscrita, ficando-se pelos cerca de 25,9 milhões de euros.